Plannen genoeg, maar groene vrachtwagens rijden er voorlopig mondjesmaat

Eurocommissaris Frans Timmermans stelde in februari voor om de uitstoot van nieuwe vrachtwagens met 45 procent te verminderen voor 2030. In 2040 moet dat zelfs 90 procent zijn.

Vrachtwagens zijn samen met bussen goed voor zes procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in Europa. Zowel het kabinet als de Europese Commissie hebben daarom ambitieuze doelen om de uitstoot van de transportsector snel terug te brengen.

In 2028 moet langs de helft van de grote snelwegen op minstens elke 120 kilometer een oplaadpunt voor elektrische vrachtwagens staan. En vanaf 2031 zou het mogelijk moeten zijn om elke 200 kilometer waterstof te tanken.

Het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikten vorige maand een akkoord over het verplichten van een minimumaantal laadplaatsen en waterstoftanks voor vrachtwagens.

De ambities zijn dus groot, maar voor transportbedrijven schiet de transitie nog niet echt op. Van de 146.000 vrachtwagens die in Nederland rondrijden, waren er in februari dit jaar slechts 408 elektrisch. 27 trucks reden op waterstof.

In Nederland voeren minstens vijfentwintig steden vanaf 2025 emissievrije zones in. Dat betekent dat vrachtwagens de steden volledig uitstootvrij moeten bevoorraden.

Een van de sectoren waar je mondjesmaat elektrische vrachtwagens kan tegenkomen, is de wegenbouw. Hier, bij de werkzaamheden aan de snelweg A1, zijn alle machines en vrachtwagens elektrisch aangedreven. - NOS

Dat terwijl veel transportbedrijven best de overstap naar uitstootvrije trucks willen maken. Vorig jaar was de 25 miljoen euro beschikbare subsidie voor de aanschaf van elektrische trucks binnen een dag weg. Dit jaar is er opnieuw 30 miljoen euro beschikbaar.

"De grootste bottleneck is op dit moment de netcongestie", zegt Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN). Doordat het opladen van elektrische vrachtwagens veel stroom kost, zijn hier vaak speciale aansluitingen op bedrijventerreinen voor nodig. Maar omdat het stroomnet in grote delen van Nederland vol zit, kunnen bedrijven deze aansluitingen niet laten aanleggen of moeten zij jaren wachten.