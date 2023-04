China oefent militaire precisieaanvallen op Taiwan, VS roept op niet te escaleren

China heeft voor de tweede dag op rij militaire oefeningen uitgevoerd in de wateren rond Taiwan. De oefeningen vonden plaats tussen in de wateren tussen de Filippijnen en de zuidoostkust van Taiwan.

Doel van de oefeningen is volgens Chinese staatsmedia specifiek het simuleren van precisieaanvallen. In bredere context wil Peking "separatisten die voor onafhankelijkheid strijden" afschrikken.

Taiwanese president in VS

De oefeningen hangen samen met de terugkeer van de Taiwanese president Tsai Ing-wen uit de Verenigde Staten. Tsai bracht vorige week een officieel staatsbezoek aan Belize en Guatamala en maakte tijdens de heen- en terugweg een tussenstop in de VS.

In Californië had Tsai een ontmoeting met voorzitter Kevin McCarthy van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wat in China zeer gevoelig lag. China, dat de soevereiniteit van Taiwan niet erkent, beschouwt de ontmoeting als provocatie en kondigde maatregelen aan. De Verenigde Staten hamerden er omgekeerd op dat het om slechts een "tussenstop" ging en de ontmoeting in lijn is met eerder diplomatiek contact tussen de VS en Taiwan.

Washington liet vandaag bij monde van het American Institute in Taiwan (de facto de Amerikaanse ambassade) weten dat de situatie rond het eiland nauwlettend in de gaten wordt gehouden. In een publieke verklaring riep het instituut Peking op om het bezoek van Tsai niet als excuus tot escalatie aan te wenden.

Eerder bezoek van Pelosi

Washington onderhoudt diplomatieke banden met China, maar steunt tegelijkertijd Taiwan militair om zo de Chinese invloed in de regio een tegenwicht te bieden.

Het vorige contact op hoog niveau tussen Taiwan en de VS leidde eveneens tot diplomatieke spanningen. In augustus 2022 voerde China een ongekend grote legeroefening uit na een bezoek aan Taipei van toenmalig Huisvoorzitter Nancy Pelosi.