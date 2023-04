Smolders pakt na 'geweldige dag' opnieuw zilver in wereldbekerfinale

Harrie Smolders heeft bij de wereldbekerfinale voor springruiters in het Amerikaanse Omaha zilver gewonnen. Met zijn paard Monaco N.O.P. steeg hij dankzij een prima derde ronde, die ging over twee manches, van de zevende naar de tweede plaats.

Henrik von Ackermann won de wereldbeker, de Amerikaan Hunter Holloway werd derde. In de eerste manche lieten twee van de dertig ruiters alle balken liggen, onder wie Smolders. Von Eckermann maakte een springfout en beiden begonnen zodoende met vijf strafpunten aan de tweede manche. Daarin tikte de Smolders één balk eraf en de Zweedse wereldkampioen niet.

'Geweldige dag'

Smolders was trots op zijn tweede plaats. "Het is ongelooflijk dat Monaco N.O.P. weer tweede wordt. Om op te klimmen van plaats zeven naar de tweede, dit was een geweldige dag voor mij", zo gaf de man uit Lage Mierde aan. Hij hoopt met zijn paard Monaco, dat volgens Smolders hard op weg is het beste paard uit zijn loopbaan te worden, nog een keer een wereldbeker te winnen.

De 42-jarige Somlders deed voor de zesde keer mee aan de wereldbekerfinale en in 2016 en 2022 veroverde hij eveneens zilver. In 2016 met het paard Esmeralda, vorig jaar ook met Monaco N.O.P.

Smolders geeft zijn paard nu een rustpauze en gaat zich daarna voorbereiden op het Europees kampioenschap begin september in Milaan.