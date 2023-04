'Gentleman Slot moet bij Feyenoord blijven, straks komen de topclubs'

Zeljko Petrovic als assistent bij Feyenoord met André Bahia - ANP

De tweede periode van Petrovic bij Feyenoord was niet zo lang geleden: in het seizoen 2020-2021 was hij assistent onder Dick Advocaat. Een sportief wisselvallige periode, waarin hij de successen van dit en vorig seizoen niet aan zag komen.

Ik zeg niet dat Slot nu dankzij ons successen boekt, maar wij hebben wel wat voorwerk gedaan. Voormalig assistent-trainer Zeljko Petrovic over het seizoen van Feyenoord

"Onder Advocaat was Kökçü nog een beginnende speler. Geertruida heeft inmiddels een basisplaats veroverd. Bij ons was de beste speler, Sinisterra, lang geblesseerd, maar wij bleven hem vertrouwen geven. Ik zeg niet dat Slot nu dankzij ons successen boekt, maar wij hebben wel wat voorwerk gedaan. Zo werkt het bijna altijd als de ene staf de andere opvolgt."

'RKC betekent alles voor me' Zeljko Petrovic was in meerdere periodes als speler en trainer actief voor RKC Waalwijk, de tegenstander van Feyenoord op zondag. "Een mooie, warme, familieclub met korte lijnen. Die club betekent alles voor me. Het stadion van RKC voelt ook echt als mijn stadionnetje. Ik heb niet voor niets mijn Cruyff Court in Waalwijk aan laten leggen." "Hoe ze nu presteren, is fantastisch. Ze hebben ervaren spelers gehaald die het verschil maken en ook hier is de trainer Joseph Oosting heel goed bezig. Het is ook een fijne omgeving om in te werken. Er is nooit paniek. Als je dan af en toe wat geluk hebt, zie je wat voor moois je met RKC kan bereiken."

"Slot heeft de ploeg met zijn eigen idee van voetballen verder ontwikkeld. De fitheid van de ploeg, de manier van spelen met veel druk, hoog tempo en een goede structuur in het elftal. Wat hij doet, is ongekend. Ik vind het een genot om naar te kijken. Daarnaast heeft Slot de gunfactor. Een nette jongen, goed met zijn woorden. Fantastisch." Assistenten van Slot Petrovic is ook te spreken over de assistenten van Slot. Met John de Wolf werkte hij nog samen en Marino Pusic is een goede vriend van hem. "Pusic heeft het overal goed gedaan, bij FC Twente en bij AZ. Dat Slot hem meenam van AZ naar Feyenoord zegt genoeg. Hij doet het echt uitstekend."

Arne Slot (rechts) met assistenten John de Wolf (links) en Marino Pusic (midden) - Pro Shots

"En John schikt zich in zijn rol. Hij heeft geen ego, stelt geen eisen en praat achter niemands rug om. Hij doet alles voor de spelers. Ik heb met veel plezier met hem gewerkt. Ze stuurden hem niet voor niets het veld op na het aanstekerincident tegen Ajax om de supporters toe te spreken. Ik hoop dat de club dat nooit vergeet en dat hij zijn hele carrière bij Feyenoord blijft." Aanstekerincident Daarmee sneed Petrovic zelf al het onderwerp 'aanstekerincident' aan. Een flinke smet op een verder vrijwel vlekkeloos seizoen. Denkt Petrovic dat dit de glans van een eventuele landstitel haalt? "Nee, daarvoor doet Feyenoord het te goed. Wat moet je er verder over zeggen? Triest dat zoiets gebeurt. Dat verdienen de club, staf en spelers niet."

Petrovic voert gesprekken Petrovic is momenteel niet aan het werk als trainer, maar staat te springen om wat te gaan doen. "Ik hoop in juli weer aan de slag te gaan. Ik voer momenteel wat gesprekken met een aantal landen om daar bondscoach te worden. Het is nog niet heel concreet. Hopelijk komt er binnenkort wel iets moois uit."

"Je hebt overal mensen die de boel verstieren. En alles wat je er dan over zegt, interpreteert iedereen dan weer anders of verkeerd. Ik wil alleen nog zeggen dat ik het knap vind dat Ajax de wedstrijd uitspeelde. En dat het moet stoppen dat de goede supporters onder die paar slechte lijden." Volwassen Kökçü Liever praat Petrovic over wat er op het veld gebeurt. Over de beste twee spelers dit seizoen bijvoorbeeld, Kökçü en Giménez. "Kökçü is volwassen geworden. Hij steekt goede ballen tussen de linies, speelt sneller vooruit en verovert nu ballen. En Giménez heeft zich stormachtig ontwikkeld."

Santiago Giménez en Orkun Kökcü - ANP

"Daarnaast vind ik het mooi om te zien hoe Geertruida en Hartman zich ontwikkelen. Het tempo dat Hartman in de aanvallen legt, vind ik mooi om naar te kijken. Geertruida gun ik een toptransfer. Dat is een hele leuke jongen." 'Slot kan nog jaren door' Maar eerst worden ze kampioen met Feyenoord, aldus Petrovic. "Daar twijfel ik geen seconde aan. Feyenoord is de terechte kampioen. En hopelijk blijft Slot daarna gewoon. Er komen vast mooie clubs voor hem, maar Feyenoord is ook een mooie club." "Feyenoord gaat zich versterken met het geld uit de Champions League. Dan kan Slot hier nog jaren door. Hij kan nu naar een club in Engeland gaan, waar hij tegen degradatie moet vechten. Of hij blijft bij Feyenoord, wordt nog eens kampioen en gaat dan naar een buitenlandse topclub waar hij om de prijzen speelt. Dat verdient hij."