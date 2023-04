Gebouw Marseille ingestort, brand hindert zoektocht slachtoffers

In de Zuid-Franse havenstad Marseille is vannacht een flatgebouw van vijf verdiepingen ingestort. Het is nog niet duidelijk of daarbij mensen zijn omgekomen: de brand die daarna uitbrak hindert de zoektocht naar slachtoffers.

Het pand stortte rond 01.00 uur in. Het is nog niet duidelijk waardoor dat gebeurde. Mogelijk ging er een explosie aan vooraf, maar de oorzaak daarvan is ook onbekend.

Doordat er brand uitbrak tussen de brokstukken, konden reddingswerkers nog niet zoeken naar overlevenden. Het is ook te heet om hulphonden het puin in te sturen.

Meer dan honderd brandweerlieden zijn ter plaatse om te assisteren: