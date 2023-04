Afgesneden wolvenkop achtergelaten bij Duitse natuurorganisatie

Onbekenden hebben gisteren een afgesneden wolvenkop achtergelaten bij een Duitse natuurbeschermingsorganisatie. Een wandelend echtpaar ontdekte de gruwelijke boodschap in de plaats Leiferde, ten oosten van Hannover.

De muil van het dier was met een takje opengesperd, de tong was verwijderd. Het is volgens de natuurorganisatie niet onmiddellijk vast te stellen hoe het dier om het leven is gekomen.

Het lichaam van de wolf was nergens te bekennen. Er wordt onderzocht of er een verband is met een onthoofd exemplaar dat op 23 maart werd gevonden in de plaats Gifhorn, 10 kilometer verderop.

Discussie over herintroductie

Het Instragamkanaal met wolvennieuws dat de vondst bekendmaakte, spreekt van een zieke en haatdragende daad. "Zonder schaamte laat deze zieke geest een duidelijke boodschap achter met het hoofd van een onschuldig wezen, een beschermde diersoort."

Net als in Nederland is er ook in Duitsland veel discussie over de herintroductie van de wolf. Natuurbeschermers zijn blij dat er sinds 2000 161 roedels, 43 paartjes en 21 individuele dieren in het land zijn gekomen, boeren maken zich zorgen over de roof van hun vee.

Op het doden van een wolf staat een straf van 5 jaar cel of een boete van 50.000 euro. De natuurorganisatie waar de kop werd gevonden heeft een beloning uitgeloofd van 3000 euro.