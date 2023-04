Wekdienst 9/4: Paus houdt traditionele Paaszegen• Wielrenners rijden Parijs-Roubaix

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is Eerste Paasdag. Paus Fransiscus houdt vandaag zijn paaszegen in Rome. Hij lag vorige week nog een paar dagen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. En in het oosten en noorden van Nederland worden de paasvuren aangestoken.

In Amstelveen wordt Euro Hockey League gehouden. De mannen van Bloemendaal plaatsten zich gisteren al voor de finale, de vrouwen van Den Bosch kunnen vandaag hetzelfde doen als in de halve finale wordt afgerekend met de Duitse kampioen Düsseldorf. Die halve finale is vanaf 11.30 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

En vandaag rijden de mannen in de wielerronde Parijs-Roubaix. De koers van de mannen valt vandaag in onze reguliere zendtijd in de middag. Live te zien dus op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Het Israëlische leger heeft vannacht raketten afgevuurd op Syrische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor een raketaanval op de Golanhoogten. Vanuit Syrië zouden zes raketten zijn afgevuurd: drie daarvan zouden zijn doorgedrongen in een gebied dat door Israël wordt gecontroleerd. Twee kwamen terecht in onbewoond gebied. Een andere raket zou door Israël zijn onderschept.

De aanvallen op Israëlische doelen zouden zijn opgeëist door de Al Quds-brigade, de militante tak van de Palestijns-Islamitische Jihad-beweging. Het is de afgelopen dagen onrustig in Israël en de buurlanden. De oplopende spanning heeft onder andere te maken met de belangrijke religieuze feesten. Dit jaar vallen ramadan, Pesach en Pasen samen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een voorstelling van de musical The Bodyguard is stilgelegd in de Britse stad Manchester, omdat een aantal mensen in het publiek erg hard meezong.

Op het hoogtepunt van de musical, bij de hit 'I will always love you', was niet alleen de zang te horen van actrice Melody Thornton, maar ook het valse gezang van een paar toeschouwers. Omdat het theatermedewerkers niet lukte om hen stil te krijgen, ging het zaallicht aan. De musical werd daarna niet meer hervat.