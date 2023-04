Israël vuurt raketten af op Syrië na aanval op Golanhoogten

Het Israëlische leger heeft vannacht raketten afgevuurd op Syrische doelen als vergelding voor een raketaanval op de Golanhoogten.

Volgens het Israëlische leger zouden vanuit Syrië zes raketten zijn afgevuurd. Van deze raketten zouden er drie in door Israël gecontroleerd gebied zijn doorgedrongen. Twee kwamen terecht in onbewoond gebied, een derde raket werd onderschept door Israëlische luchtafweer.

Het Israëlische leger zegt naast raketten ook een drone te hebben ingezet tijdens de vergeldingsactie. Volgens het Libanese televisiestation Al Mayadeen zijn de raketaanvallen op Israëlische doelen opgeëist door de Al Quds-brigade, de militante tak van de Palestijnse Islamitische Jihad-beweging.

Geannexeerd gebied

De Golanhoogten is een gebied dat in 1981 door Israël werd geannexeerd, maar door de Verenigde Naties niet als Israëlisch wordt erkend. In het gebied is vaker sprake van een gespannen sfeer en vinden regelmatig raketaanvallen plaats.

Het is de afgelopen dagen onrustig in Israël en de buurlanden. In de nacht van donderdag op vrijdag voerde Israël luchtaanvallen uit in Libanon nadat raketten op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Het was de zwaarste raketaanval vanuit Libanon in zeventien jaar.

De oplopende spanning heeft ook te maken met de belangrijke religieuze feesten. Dit jaar vallen ramadan, Pesach en Pasen samen. Onder meer op de Tempelberg, een heilige plek in Jeruzalem voor zowel joden als moslims is en was er onrust. Zo wil een joodse minderheid er bidden en dieren offeren en vielen Israëlische troepen de Al-Aqsamoskee binnen nadat een groep zich daar had verschanst. En eergisteravond reed een inwoner van de voornamelijk door moslims bewoonde Israëlische stad Kafr Qasimn met zijn auto in Tel Aviv in op een groep buitenlandse toeristen.