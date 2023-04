Musical The Bodyguard in Manchester stilgelegd om luid meeblèrende toeschouwers

Een voorstelling van de musical The Bodyguard in Manchester is stilgelegd nadat een aantal mensen in het publiek luidruchtig meezongen, meldt onder meer BBC.

Tijdens het hoogtepunt van de musical, toen de hit I Will Always Love You werd gezongen, was naast de zang van hoofdrolspeelster Melody Thornton ook duidelijk vals gezang van enkele mensen in het publiek te horen. Toen het theatermedewerkers niet lukte om ze stil te krijgen, werd het zaallicht aangedaan.

Er ontstond rumoer en twee mensen die vanaf het balkon meezongen werden door de beveiliging uit de zaal gehaald. Het grootste deel van de musical was al voorbij, maar eigenlijk zou de volledige cast daarna ook nog het lied I Wanna Dance With Somebody zingen. Dat ging niet meer door. Van tevoren was het publiek al geïnstrueerd dat er niet meegezongen mocht worden.

Op Twitter zijn beelden te zien van de vals meezingende mensen in het publiek: