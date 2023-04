Nog ruim 100.000 Canadese huishoudens zonder stroom na winterstorm

Nog altijd zitten meer dan 100.000 Canadezen zonder stroom na een winterstorm in het oosten van het land. Vooral de provincie Quebec is zwaar getroffen. Toen de storm woensdag over de provincie raasde, viel de stroom uit bij 1,1 miljoen huishoudens.

Het grootste deel van de huishoudens die nu nog zonder stroom zitten, is te vinden in de stad Montreal, meldt CBC News. Naar verwachting hebben zij allemaal maandag weer stroom. Ondertussen worden de mensen in de provincie Quebec gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met het gebruik van gas in hun huis. Zo zouden sommige mensen campinggasflessen gebruiken om hun huizen te verwarmen of om te koken. Sinds woensdag zijn in Montreal al 135 mensen behandeld voor koolmonoxidevergiftiging. In gebieden waar de stroom nog niet is hersteld, gaan gemeentemedewerkers langs de deuren om mensen hiervoor te waarschuwen.

Een 75-jarige man kwam in Quebec door koolmonoxide om het leven toen hij een generator in zijn garage aan had gezet. Een andere man kwam in de provincie om toen hij door een tak werd geraakt. Ook in de provincie Ontario kwam een man om het leven toen hij tijdens de storm werd geraakt door een tak.