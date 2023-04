Brouwer zorgt voor ene na andere stunt en is halvefinalist ATP-toernooi Houston

Gijs Brouwer staat spectaculair in de halve finale van een ATP-toernooi. Tot een jaar geleden hadden nog weinig mensen van hem gehoord, maar inmiddels behoort hij al bijna tot de beste honderd tennissers ter wereld.

De 27-jarige Brouwer versloeg in de kwartfinale Jeffrey John Wolf in twee sets (6-3, 6-4) en stuit nu op de als eerste geplaatste Frances Tiafoe.

Brouwer debuteerde exact een jaar geleden op een ATP-toernooi, toen hij in zijn geboortestad Houston via de kwalificaties tot het hoofdschema doordrong. Dit jaar werd hij rechtstreeks tot het hoofdschema toegelaten en blijkt hij allesbehalve een eendagsvlieg, door zijn knappe kwartfinaleplaats van vorig jaar te overtreffen met uitstekend tennis.

Ook toen liet hij JJ Wolf kansloos op het gravel. Want dat was nu wederom het geval. Aanvankelijk ging de wedstrijd gelijk op, maar Wolf (ATP-54) ging naarmate de partij vorderde merken dat hij eerder op de dag ook al een wedstrijd had gespeeld.

Speelschema verregend

Door de regen is het speelschema in Houston flink overhoop gegooid. Zo moest ook Brouwer eerder op de dag nog een restantje van zijn partij tegen John Isner afmaken.

Tegen Wolf brak Brouwer aan het einde van de eerste en aan het begin van de tweede set. Alleen in zijn laatste servicegame kwam hij nog even in de problemen, maar zonder in de wedstrijd ook maar een breakpoint te hoeven toestaan serveerde hij het duel uit.