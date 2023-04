Van Hooijdonk leidt Heerenveen met vijfde en zesde goal op rij langs FC Volendam

sc Heerenveen heeft een belangrijke zege geboekt in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. In Friesland werd degradatiekandidaat FC Volendam met 2-1 aan de kant gezet.

Grote man aan de kant van de Friezen was wederom spits Sydney van Hooijdonk. De 23-jarige Brabander tekende voor beide Friese doelpunten. Dat was niet zo heel gek, want de laatste zes Heerenveense competitiedoelpunten kwamen allemaal voor rekening van de aanvalsleider.

De fans in het Abe Lenstra-stadion hoefde niet lang te wachten op de eerste treffer van Van Hooijdonk. Osame Sahraoui werd de diepte in gestuurd en leverde een strakke voorzet af die Van Hooijdonk alleen nog maar binnen hoefde te lopen.

Henk Veerman (ex-Heerenveen) bracht de Volendammers tien minuten later weer op gelijke hoogte. Een fraaie bal van Calvin Twigt achter de Friese verdediging werd door Veerman knap meegenomen en vervolgens hard in de hoek geschoten. De goal van Veerman had een klein luchtje van buitenspel aan zich hangen, maar na het trekken van de VAR-lijntjes bleef de goal staan.