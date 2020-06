Lijnders analyseert titel Liverpool: 'Trainen alsof hun leven ervan afhangt'

Nooit eerder werd een club in Engeland zeven speelronden voor het einde van het seizoen al kampioen. De eerste titel voor Liverpool in dertig jaar is dus echt een unicum. Assistent-trainer Pepijn Lijnders, rechterhand van coach Jürgen Klopp, probeert te verklaren waarom het verschil met de concurrentie zo groot was dit seizoen.

'Identiteit is intensiteit'

Liverpool kan nog meer records breken. De formatie van Klopp kan bijvoorbeeld het record 'de meeste punten in één seizoen' pakken. Dat record staat nu op naam van Manchester City, dat in het seizoen 2017-2018 op 100 punten eindigde. Liverpool heeft nu 86 punten en daar kunnen er in de laatste zeven wedstrijden nog maximaal 21 bijkomen.

Lijnders: "Deze groep heeft het niet in zich om rustig aan te doen. Onze identiteit is intensiteit. Dat zal de komende dagen misschien net iets minder zijn, maar daarna gaan we er weer vol voor. We willen het maximale eruit halen", aldus Lijnders.