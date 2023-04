Lazio verstevigt tweede plek in Serie A, Roma met goed gevoel naar Rotterdam

Lazio heeft zijn tweede plek in de Serie A verstevigd door in eigen huis met 2-1 te winnen van Juventus.

Sergej Milinkovic-Savic maakte de 1-0 voor de Romeinen, die in maart door AZ uit de Conference League werden gekegeld. De Serviër tikte op aangeven van Mattia Zaccagni binnen. Kort daarop werd het 1-1 door Adrien Rabiot. Bij een hoekschop frommelde hij de bal ietwat fortuinlijk het doel in.

Net na rust schoot Zaccagni Lazio weer op voorsprong en niet veel later dacht hij het treffen te beslissen. Zijn tweede doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase was Federico Chiesa nog een paar keer zeer gevaarlijk, maar de 2-2 wilde er niet in.

Roma met zege op zak naar Feyenoord

AS Roma won de laatste competitiewedstrijd voordat het Feyenoord treft in de kwartfinales van de Europa League. Het elftal van coach José Mourinho zegevierde bij Torino: 0-1.

Oud-Ajacied Perr Schuurs stond aan de basis van de nederlaag van Torino. De verdediger maakte, na een schot van de Pool Nicola Zalewski, in de zevende minuut hands in het strafschopgebied. De Argentijn Paulo Dybala benutte de penalty.

Voormalig Feyenoord-speler Georginio Wijnaldum deed de hele wedstrijd mee bij AS Roma, dat naar de derde plaats steeg en in de race blijft voor deelname aan de Champions League komend seizoen. De winnaar van de Europa League plaatst zich ook voor de Champions League.

Feyenoord en AS Roma trappen donderdag om 18.45 uur af. Een week later is om 21.00 uur de return in Italië.