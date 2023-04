Man wordt onwel in toren Nieuwe Kerk in Delft en overlijdt

In de toren van de Nieuwe Kerk in Delft is vanmiddag een man onwel geworden en daarna overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend.

Rond 16.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Dat was in eerste instantie omdat een man onwel zou zijn geworden in de toren.

Een deel van de Markt, het plein voor de toren, werd vanwege de reddingsactie afgesloten. Ook werden enkele terrassen ontruimd zodat een traumahelikopter kon landen, meldt Omroep West.

Bouwkraan

Omdat de kraanwagen van de brandweer niet hoog genoeg was, liet de brandweer een bouwkraan komen. Met een speciale hijsbak konden brandweerlieden vervolgens naar boven worden getild, waarna de man uit de ruim 108 meter hoge toren is gehaald. Of hij toen al was overleden, kan de politie niet zeggen.

De kerktoren van de Nieuwe Kerk is na de Domtoren in Utrecht de hoogste kerktoren van Nederland. De kerk is voornamelijk bekend vanwege de grafkelder waar leden van de koninklijke familie worden bijgezet.