Kolkende Gelredome inspireert Vitesse, dat cruciale punten pakt tegen Go Ahead

Vitesse heeft afstand genomen van de onderste plaatsen in de eredivisie. Het kolkende Gelredome deed denken aan de betere tijden die de club in het verleden doormaakte en de thuiszege op Go Ahead Eagles (2-0) was wat dat betreft een stap in de goede richting voor de Arnhemmers.

Met in het restant van de competitie nog thuiswedstrijden tegen Excelsior, SC Cambuur en FC Groningen heeft Vitesse alles in eigen hand om zich te handhaven.

Het taaie Go Ahead Eagles, dat vorige week Ajax nog op 0-0 hield en stiekem naar de Europese play-offs mag blijven kijken, had praktisch niets in te brengen tegen het ontketende Vitesse. Maximilian Wittek krulde na twintig minuten een vrije trap binnen en Mohamed Sankoh gooide de partij een kwartier na rust op slot uit een corner.

De ontlading was groot in Arnhem, waar Vitesse de laatste maanden in zwaar weer verkeerde. De licentie om betaald voetbal te kunnen blijven spelen was zelfs in het geding, omdat het maar geen nieuw huurcontract overeenkwam voor het stadion. En sportief ging het ook de verkeerde kant op voor de club, met zes duels op rij zonder zege.

Cruciale punten

Dat trainer Phillip Cocu een blindedarmontsteking kreeg, kon er ook nog wel bij. Maar na eerst een bevrijdende deal met Gelredome werden nu met Chris van der Weerden op de bank drie cruciale punten gepakt.

Dat het lek nog niet boven is, bleek wel in de slotfase. Go Ahead drong nog even flink aan, waarbij Isac Lidberg nog de lat raakte. Maar met de veilige marge van twee op het bord werd het duel nooit meer spannend.