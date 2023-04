'Meerderheid Kamer voor monitorkastje in auto verkeershufter'

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het aanbrengen van een monitoringskastje in de auto van mensen die meerdere grove verkeersovertredingen hebben begaan, meldt RTL Nieuws. Met zo'n kastje kan het rijgedrag in de gaten worden gehouden. De rechter zou moeten bepalen wie daarvoor in aanmerking komt.

Gaat een automobilist vervolgens opnieuw de fout in, dan kan het rijbewijs worden ingenomen. Het Fonds Slachtofferhulp komt met het idee voor een monitoringskastje met steun van het Centraal Bureau Rijexamens (CBR). Het fonds hoopt dat hiermee het aantal verkeersdoden met een kwart per jaar omlaag gaat. Dat zijn zo'n 150 doden.

Volgens de directeur van het fonds gaat een kleine groep daders vaak opnieuw in de fout. Bestuurders die regelmatig over de schreef gaan krijgen hun rijbewijs terug als hun tijdelijke rijverbod erop zit. Daarna gaan ze weer de weg op en houdt niemand ze meer in de gaten, is de conclusie van de directeur.

Proef

Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) vraagt het kabinet om de wegenverkeerwet aan te passen, zodat het systeem kan worden ingevoerd. D66'er Van Ginneken staat volgens RTL Nieuws achter de plannen van de coalitiepartner, maar vindt wel dat een rechter moet bepalen wie zo'n kastje krijgt en voor hoelang.

Ook PvdA en PVV steunen het voorstel. En de ministers Harbers voor Verkeer en Yesilgöz van Justitie zouden al hebben laten doorschemeren het plan te willen doorvoeren.

Het monitoringskastje wordt nog ontwikkeld, schrijft RTL. In de zomer begint een proef met twintig automobilisten die ermee rondrijden. Het apparaat moet snelheden en verkeersovertredingen registreren en kan functioneren als slot voor de auto. Na de proef wordt bepaald of het kastje kan worden ingevoerd.