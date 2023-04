Tientallen doden bij twee aanvallen in Burkina Faso

In het noorden van Burkina Faso zijn zeker 44 mensen omgekomen bij twee aanvallen, melden lokale autoriteiten. Wie er achter de aanvallen zit, is niet duidelijk. De autoriteiten spreken van "gewapende terroristische groeperingen".

De dorpen Kourakou en Tondobi in de Sahelregio van het West-Afrikaanse land werden in de nacht van donderdag op vrijdag binnengevallen. In dat gebied zijn islamistische groeperingen actief die banden hebben met Al Qaida en IS. Die groepen plegen vaak aanslagen in de bewuste regio.

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld. Het jarenlange geweld leidt er tot grote politieke instabiliteit. De overheid heeft een groot deel van het grondgebied niet onder controle en er werd vorig jaar tot twee keer toe een coup gepleegd door militairen die beloofden hard op te treden tegen de jihadisten.

In de afgelopen jaren zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Duizenden zijn omgekomen. De onrust in de regio begon in 2012 in het noordelijke buurland Mali, toen islamisten een separatistische beweging de kop indrukten. Het geweld verspreidde zich nadien naar Burkina Faso en Niger.