Zwemster Steenbergen op dreef met opnieuw olympische limieten en Nederlandse records

Op de derde dag van de kwalificatiewedstrijden zijn er opnieuw olympische limieten en Nederlandse records gezwommen. Vooral Marrit Steenbergen was op dreef in Eindhoven.

Op de 100 meter vrije slag en de 200 wissel voldeed de 23-jarige Steenbergen aan de olympische limiet. De Friezin won de finale van de 100 meter vrij in 53,10. De eis was 53,61. Op de 200 meter wisselslag verbeterde ze daarnaast ook nog eens tweemaal het Nederlands record.

Ze zwom in de series 2.09,99 en in de finale 2.09,16. Sinds 2014 was Femke Heemskerk recordhoudster met 2.10,21.

Steenbergen ging daarmee op dag drie van de kwalificatiewedstrijden door met waar ze al twee dagen mee bezig was. Ze had donderdag de limiet gezwommen op de 200 vrij en op vrijdag had ze op de 400 wissel in 4.44,28 het Nederlands record van Wendy van der Zanden verbeterd.

Spannende rugslagfinale

Maaike de Waard en Kira Toussaint doken in Eindhoven onder de olympische richttijd op de 100 meter rugslag. In een spannende finale in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion bleef De Waard Toussaint net voor. De Waard tikte na 59,65 aan. Toussaint werd tweede in 59,88. De internationale eis is 59,99.

De 22-jarige Tes Schouten verbeterde op vrijdag haar Nederlands record op de 200 meter schoolslag. In maart zwom ze 2.23,28, in Eindhoven tikte ze nu aan in 2.22,21.