Na twee dagen wachten is Brouwer in paar minuten klaar met servicekanon Isner

Gijs Brouwer heeft zijn wereldranglijstpunten in Houston knap verdedigd. Na een sensationele kwartfinaleplaats vorig jaar tijdens zijn debuut op een ATP-toernooi herhaalt hij dat kunststukje nu door een zege op voormalig toptienspeler John Isner: 6-4, 7-6 (4).

Hiermee voorkomt Brouwer een vrije val op de wereldranglijst en kan hij zelfs zijn opmars naar de tophonderd voortzetten als hij in de volgende ronde weet af te rekenen met Jeffrey John Wolf.

De 27-jarige Brouwer laat wederom uitstekend tennis zien op het gravel in zijn geboortestad. Na een prima zege op Aleksandar Kovacevic liet hij nu servicekanon Isner volstrekt kansloos.

Snoeiharde opslagen

Hoewel Isner ook de jongste niet meer is - deze maand wordt hij 38 - sloeg hij zich vorig jaar met al zijn aces nog wel naar de finale van het toernooi. Nog steeds is de boomlange Amerikaan (2,08 meter) amper te breken door zijn snoeiharde opslagen.

Toch lukte dat Brouwer op het enige breakpoint van de partij in de eerste set. Na een onderbreking van twee dagen vanwege de hevige regenval mocht hij zaterdag het restant uitspelen. Op 5-6 sleepte hij eerst een tiebreak uit het vuur, die hij na een minibreak achterstand een paar minuten later ook naar zich toegetrokken had.