Chinese Amerikanen voelen zich tweederangsburgers door politieke machtsstrijd

De woorden die ze daarbij gebruiken zijn al net zo hard als de voorgestelde maatregelen, die ook Chinezen in de VS direct raken. Zij vrezen voor toenemende discriminatie.

Een nieuw dieptepunt in de relatie tussen China en de Verenigde Staten: na het bezoek van de Taiwanese president aan de VS stelt China sancties in tegen Amerikaanse instellingen. Ondertussen laten Amerikaanse politici, zowel Republikeinen als Democraten, steeds duidelijker blijken dat ze China als hun grootste rivaal zien.

Mijn ouders zijn juist weggevlucht uit China. En nu worden we in Amerika alsnog als tweederangsburgers gezien.

De angst dat de Chinese Communistische Partij steeds meer invloed krijgt in Amerika is voor veel politici groot. Die angsten, van spionage tot propaganda, werden recent uitgebreid besproken in een parlementaire commissie die de concurrentie met de CCP onderzoekt. "Dit is een gevecht over ons voortbestaan, over hoe de wereld eruit gaat zien in de 21e eeuw", zei de voorzitter van de commissie.

TikTok en spionageballon

Verschillende politici grijpen elke kans aan om de Chinese overheid aan te vallen. Zo werd de topman van TikTok tijdens een hoorzitting eind maart gegrild over de toegang tot Amerikaanse privégegevens die de Chinese overheid via de app zou hebben. Congreslid Buddy Carter zei dat "China via TikTok een psychologische oorlog voert om Amerikaanse kinderen te beïnvloeden". En toen eind januari een Chinese spionageballon het land een week lang in zijn greep hield, zag de prominente Republikeinse senator Marco Rubio dat meteen als "een boodschap dat de Chinezen geloven dat de eens glorieuze wereldmacht Amerika aan het afbrokkelen is".

De Chinese overheid beweert juist dat de Verenigde Staten de vijandigheid opzoeken. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, liet begin maart weten dat de Amerikaanse overheid er goed aan zou doen om het roer flink om te gooien: "Als de VS niet op de rem trapt, zijn geen vangrails sterk genoeg om een catastrofaal ongeluk te voorkomen."

'Vage aanvallen'

De agressieve toon van de Amerikanen gooit alleen maar olie op het Chinese vuur, waarschuwt een aantal deskundigen. "Het is heel teleurstellend dat congresleden dit soort losse incidenten gebruiken om allerlei vage aanvallen in te zetten tegen de Chinese overheid", zegt Steven Lewis, China-onderzoeker aan de Rice Universiteit in Houston.

Lewis geeft les aan veel Chinees-Amerikaanse studenten, en ziet onder hen nog een ander vermoeden over de reden voor die felheid: "Ik zie ze denken; pakken ze die TikTok-topman nou zo hard aan omdat hij de baas van het bedrijf is, of omdat hij er Chinees uitziet?"