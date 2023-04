Vlaamse landbouwminister toert langs boeren om stikstofakkoord uit te leggen

Minister Brouns is lid van de Vlaamse Christendemocraten, CD&V. Net als het CDA in Nederland staat die partij onder grote druk. De enorme verkiezingswinst van BBB in Nederland is ook hier niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels is er ook een Vlaamse BBB opgezet onder leiding van de Vlaamse Tine Hermans, die wil meedoen aan de parlementsverkiezingen volgend jaar mei.

Melkveehouder François Achten is ook bij de bijeenkomst. Hij runt een boerderij met bijna 500 koeien en kalveren. Als hij er niet in slaagt de stikstofuitstoot de komende jaren terug te dringen, bestaat de kans dat hij een deel van zijn vee weg moet doen. "Ja, dan wordt het moeilijk, want dan zal het lastig worden om nog rond te komen", zegt Achten. Al dit jaar worden de eerste boeren uitgekocht .

"Natuurherstel en een toekomst voor de landbouw kunnen hand in hand gaan" is de boodschap van de minister. De sfeer in de zaal is gemoedelijk, maar de zorgen bij de boeren zijn groot. Voor niemand lijkt duidelijk wat dit concreet betekent voor zijn of haar bedrijf.

De oude parochiezaal in Pelt, net over de grens in Belgisch Limburg, stroomt rond 20.00 uur in de avond vol. Meer dan honderd boeren zijn ingegaan op de uitnodiging van Brouns.

In tegenstelling tot Nederland lijken de Vlamingen erin geslaagd om het eens te worden over de aanpak van het stikstofprobleem: per 2030 moet de helft minder worden uitgestoten. De Vlaamse boeren moeten dus aan de bak.

De Vlaamse Caroline van der Plas

Tine Hermans is een boerendochter en huisvrouw, die jarenlang actief was in de zorg. De 50-jarige Vlaamse wil volgend jaar meedoen aan de Belgische verkiezingen met haar partij BoerBurgerBelangen.

"Ik wil dat er op een andere manier met landbouwers en ook burgers wordt omgegaan. Meer betrokkenheid en inspraak, beoordeeld worden op basis van juiste informatie. Mensen hebben eigenlijk geen idee met welke regels boeren allemaal te maken hebben. Het is echt nodig om de huidige politiek af te remmen en ervoor te zorgen dat de boeren worden gehoord. Nu de BBB in Nederland groot is, zijn alle partijen opeens met boeren bezig, maar ze zijn de boeren de afgelopen jaren zelf vergeten.

De verkiezingswinst van BBB in Nederland heeft mij ertoe bewogen ook een partij te beginnen. Er zijn contacten met de BBB in Nederland. We zijn bij elkaar geweest en gaan dat zeker nog vaker doen. We willen van hen leren over hoe we onze kansen bij verkiezingscampagnes kunnen vergroten. Binnenkort maken we meer bekend over hoe dit eruit komt te zien.

Of we de Belgische kiesdrempel van 5 procent gaan halen? De kiezer heeft het laatste woord, dus dat zullen we moeten afwachten. Het is niet alleen de vergeten stem van het platteland, de burger is ook klaar met de politiek. Ik hoop dat we minstens die 5 procent halen. We willen aan tafel zitten en het beleid meebepalen."