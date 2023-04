Vanavond op tv: Chinese intimidaties • Trage transitie naar groene vrachtwagens

Amerikaanse politiek ziet China steeds meer als gevaar

Een oud-China-correspondent van de Volkskrant is vorig najaar ernstig bedreigd en geïntimideerd. Degene die de dreigementen stuurde, deed zich voor als iemand die de belangen van de Chinese staat behartigt, meldt de krant. Ook deden onbekenden onder de naam van de Nederlandse journalist bommeldingen.

Ondertussen groeien de Chinese intimidaties op het wereldtoneel. Na het bezoek van de Taiwanese president aan de VS stelt China sancties in tegen Amerikaanse instellingen en begint het Chinese leger aan een driedaagse oefening rond Taiwan. Amerikaanse politici laten steeds duidelijker blijken dat ze China als hun grootste rivaal zien. We bespreken de ontwikkelingen met Chinakenner Ardi Bouwers.