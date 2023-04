Topfavorieten vallen en zien Canadese Jackson verrassend Parijs-Roubaix winnen

De 120ste editie van Parijs-Roubaix voor mannen is dit weekeinde live te volgen bij de NOS. De koers is op zondag vanaf 13.10 uur te zien op NPO 1, in de NOS-app en op NOS.nl.

Kopecky, de Belgische topfavoriete, won dit seizoen al Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en een week geleden de Ronde van Vlaanderen. Na de valpartij zag ze er aangeslagen uit en moest ze haar weg vervolgen op een reservefiets.

Kopgroep houdt lang stand

Mede vanwege de valpartijen hield de kopgroep, die al vroeg in de koers was ontstaan, lang stand. Al voor de eerste kasseistrook in beeld was, waren er achttien vrouwen weggereden uit het peloton.

De Duitse tijdritspecialiste Lisa Klein was in die groep de grootste naam, maar het was de Nederlandse Daniek Hengeveld die de meeste indruk maakte.

De pas 20-jarige Hengeveld reed met nog ruim zeventig kilometer te gaan weg uit de omvangrijke kopgroep en bouwde een voorsprong van ongeveer veertig seconden. Na een solo van zo'n dertig kilometer werd ze weer ingelopen door de achtervolgers.