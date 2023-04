Zeker 20 migranten vermist na schipbreuk voor kust Tunesië

Zeker twintig migranten worden vermist na een schipbreuk voor de kust van Tunesië. De opvarenden probeerden Italië te bereiken via de Middellandse Zee. Ter hoogte van de kustregio Sfax, in het oosten van Tunesië, zijn 17 opvarenden door de kustwacht gered. Twee van hen verkeren in kritieke toestand.

Met name vanuit Sfax wagen mensensmokkelaars en migranten geregeld de oversteek naar Europa. De gevaarlijke route wordt momenteel veel gebruikt en het is dan ook niet de eerste keer dat een migrantenboot bij Tunesië in de problemen raakt. De gebruikte boten zijn vaak amper zeewaardig en overvol.

Eind maart zonken in een week tijd zeker zes boten met migranten, met tientallen doden tot gevolg. Hulporganisaties varen geregeld uit om opvarenden en drenkelingen te redden, maar sinds januari wordt hun werk door een nieuwe Italiaanse wet bemoeilijkt. Die verbiedt lange missies waarbij hulporganisaties meerdere groepen mensen na elkaar redden. De ngo's moeten met elke groep opvarenden afzonderlijk terugkeren naar een veilige haven.