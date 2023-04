Eindhovense kinderen mishandeld door teleurgestelde PEC Zwolle-supporters

Een groep Eindhovense kinderen is gisteravond mishandeld door supporters van PEC Zwolle, na afloop van de wedstrijd FC Eindhoven - PEC Zwolle (4-2).

Ongeveer veertig Zwollenaren zochten de confrontatie met de politie. Tien tot vijftien van die, in bivakmutsen gehulde, hooligans vervolgden hun tocht naar een nabijgelegen hockeyveld. Daar was een groep kinderen van 15 en 16 jaar oud aan het voetballen.

De politie meldt dat de groep supporters de kinderen bedreigde en dat er klappen werden uitgedeeld. Eén van de kinderen raakte daardoor gewond aan zijn gezicht.

"Ze waren duidelijk op oorlogspad, want ze droegen bivakmutsen en sommige hadden een stalen stang bij zich. Een van de kinderen is daarmee in zijn nek geslagen", zegt een boze moeder bij Omroep Brabant. "De jongens voetballen hier bijna elke avond, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

In been gebeten

De relschoppers zijn uiteindelijk door de politie richting de bussen gedwongen, maar dat ging niet vanzelf. De politie werd belaagd met stenen, straatmeubilair en volle blikken bier. Daarop deelden agenten klappen uit met de wapenstok en werd er een politiehond ingezet. Eén supporter werd door de hond in zijn been gebeten, maar medesupporters wisten hem te bevrijden en vervolgens maakte hij zich uit de voeten.

De politie heeft uiteindelijk één PEC Zwolle-supporter aangehouden, maar gaat wel proberen de verantwoordelijken op te sporen. De ouders van de mishandelde kinderen hebben aangifte gedaan.