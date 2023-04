Milities Nigeria ontvoeren zeker 80 mensen, onder wie kinderen

In de Nigeriaanse deelstaat Zamfara in het noordwesten van het land zijn zeker 80 mensen ontvoerd door gewapende mannen. Onder de ontvoerden zijn ook kinderen. De mensen waren hout aan het verzamelen toen ze werden gekidnapt.

Zamfara is een regio waar gewapende bendes regelmatig mensen ontvoeren voor losgeld.

Afgelopen vrijdag was daar ook al een ontvoering. De politie zegt niet hoeveel mensen er zijn ontvoerd. In de regio worden vaak kinderen ontvoerd en meegenomen naar de kampen van de bendes in de bossen.

De ontvoerders houden hun slachtoffers soms maanden vast in die kampen. Ze eisen geld voor de vrijlating, of eisen dat boeren hun betalen om hun grond te mogen gebruiken, in ruil voor 'bescherming'.

Het leger voert vaak bombardementen uit op bendes en strijdgroepen in de jungle, maar de ontvoeringen houden aan.