'Spreekbeurt over de anaconda' wint Woutertje Pieterse Prijs voor beste kinderboek

De Woutertje Pieterse Prijs voor het mooiste kinderboek gaat dit jaar naar Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. Auteur Bibi Dumon Tak en illustrator Annemarie van Haeringen ontvangen een bedrag van 15.000 euro. De winnaar van de prijs werd bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Kindertaalstaat, vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag.

In het boek komen dieren aan het woord die spreekbeurten houden over andere dieren. Zo vertelt een zebra over de panda, die ook zwartwit is, en stelt de regenworm zijn grote broer de anaconda voor. Sommige dieren hebben elkaar nog nooit gezien, anderen kennen elkaar juist heel goed. De lezer komt zo veel te weten over het dierenrijk, door de ogen van dieren zelf.

Juist dat bijzondere perspectief sprak de jury aan. Volgens voorzitter Abdelkader Benali zet het boek "onze veelstemmige wereld zowel in taal als beeld heerlijk op zijn kop".

"Een boek dat overloopt van de spitse dialogen, kriebelige weetjes en bijtende spot. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda breekt een lans voor alle dieren. De fraaie, rustige typografie en de prachtige, gevoelige illustraties maken dit tot een boek om te koesteren."

Zo werd de prijs bekendgemaakt op NPO Radio 1: