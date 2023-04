Geblesseerde Miedema wil later coach worden: 'Bespreek elke wedstrijd met Andries'

Ze wist meteen dat het mis was afgelopen december in de Champions League-wedstrijd tussen Arsenal en Olympique Lyonnais. Er ging een streep door haar ambitie om opnieuw te schitteren op het WK. "Het is voor mij niet realistisch om het te halen. En het is ook niet fair van mij om half fit mee te gaan en iemand anders' plek in te nemen. Helaas, het komt te vroeg."

Pronkstuk in de woonkamer van huize Mead-Miedema is de imposante prijzenkast. Soms werpen Miedema en haar vriendin, Arsenal-ploeggenote Beth Mead, een blik op de trofeeën. Grote kans dat we op bezoek zijn bij het meest succesvolle voetbalkoppel ter wereld. Allebei werden ze Europees kampioen, allebei werden ze verkozen tot voetbalster van het jaar.

Wie vervangt de onvervangbare goalgetter van Oranje? "Haha, da's een leuke. Het ligt eraan hoe je gaat spelen. Dat Fenna (Kalma, red.) doelpunten kan maken weten we. Romée (Leuchter, red.) laat het ook zien in de Nederlandse competitie. Lineth (Beerensteyn, red.) heeft het bij het nationale team al laten zien, maar is ook weer een heel ander type speelster. Het is de taak van Andries om de spits in stelling te brengen. En als dat gebeurt, dan kunnen ze allemaal doelpunten maken volgens mij."

Maar nu zitten ze beiden thuis, met dezelfde kruisbandblessure. Mead was de eerste en loopt dus een paar weken voor in haar revalidatie. "Ik heb vandaag gesprongen", zegt Miedema. "Oh echt? Goed zo", antwoordt Mead.

"Af en toe kunnen we elkaar wel afschieten", aldus Miedema. "Maar je weet in ieder geval waar je doorheen gaat. Je kunt met elkaar praten over dat je het voetbal mist. Hoe het was in de gym, hoe de knie voelt. In dat opzicht is het toch nog wel enigszins fijn."

Het voetballeven van Miedema en Mead stond de afgelopen maanden stil. En dan overleed begin dit jaar ook nog de moeder van Mead, June. Vlak daarvoor was haar dochter nog de hoogste eer in de Britse sportwereld te beurt gevallen: ze werd verkozen tot Sports Personality of the Year.

Op de rode loper schitterden Mead en Miedema... op krukken.