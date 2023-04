Onrust na wedstrijd Groningen-Utrecht: bekeuringen en arrestaties

In Groningen hebben 27 voetbalsupporters gisteravond een bekeuring gekregen omdat ze op een autoweg liepen. Ze wilden volgens de politie vermoedelijk de confrontatie aangaan met supporters van FC Utrecht, die via de autoweg in bussen de stad zouden verlaten. Utrecht had eerder op de avond met 1-2 gewonnen.

De beboete fans waren onderdeel van een groep van zo'n zestig voetbalsupporters. De politie kon er 27 insluiten en bekeuren. Agenten werden daarbij bekogeld met bierflessen. In een rietkraag ontstond een brandje toen er een fakkel in werd gegooid.

Later op de avond werd op dezelfde plek een man van 21 uit Delfzijl gearresteerd omdat hij harddrugs bij zich had. Ook een 45-jarige man uit Groningen is aangehouden, omdat hij een omgevingsverbod negeerde dat hem eerder was opgelegd.

De bussen van de Utrecht-fans zijn via een andere route uit Groningen vertrokken.