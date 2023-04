Kompany en Maatsen promoveren met Burnley naar Premier League

De Engelse voetbalclub Burnley heeft zich verzekerd van een terugkeer naar de Premier League. De ploeg van de Belgische trainer Vincent Kompany, voormalig speler van Manchester City, won in het Championship de uitwedstrijd tegen Middlesbrough met 2-1.

Linkervleugelverdediger Ian Maatsen had een basisplaats bij Burnley. Hij is gehuurd van Chelsea en een vaste waard in het elftal van Kompany. De 21-jarige Maatsen heeft een contract bij Chelsea tot de zomer van 2024. Hij speelde in de jeugd voor Feyenoord, Sparta en PSV.

Winnende treffer Roberts

Ashley Barnes zette Burnley bij Middlesbrough op voorsprong en Chuba Akpom maakte in de 48e minuut gelijk uit een strafschop. Connor Roberts nam halverwege de tweede helft het winnende doelpunt voor zijn rekening.

Burnley is met nog zeven wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen door nummer 3 Luton Town, dat nog maar zes wedstrijden op het programma heeft staan. Burnley kwam op 87 punten, Luton Town heeft er 68. De nummers 1 en 2 van het Championship promoveren rechtstreeks naar de Premier League. Sheffield United staat tweede.

Burnley degradeerde vorig jaar naar het Championship. De club waar Wout Weghorst toen nog speelde, werd toen achttiende op het hoogste niveau.