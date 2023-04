Namen van SS'ers en NSB'ers op oorlogsmonument Eindhoven

Op het oorlogsmonument in Eindhoven blijken al jaren namen te staan van mensen met een fout verleden. Het gaat in totaal om 22 mensen, onder wie SS'ers, NSB'ers en leden van de Duitse Wehrmacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting 18 September, waar het Eindhovens Dagblad over schrijft.

De stichting, wiens naam verwijst naar de datum van de bevrijding van Eindhoven in 1944, deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar de bijna 1100 namen op het monument. Behalve de 22 namen van Duitse collaborateurs staan er volgens de stichting ook nog 31 namen op die er om andere redenen niet thuishoren. Zo worden er Eindhovenaren genoemd die zijn gestorven aan een hersenbloeding of zijn omgekomen bij een fiets- of auto-ongeluk.

Bovendien staan er ook nog 144 namen niet op het monument, die er volgens de stichting wel op thuishoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om tientallen Sinti die omkwamen bij een razzia in 1944 bij de Zwaaikom, een woonwagenkamp.

'Heel vervelend'

De gemeente Eindhoven, tevens eigenaar van het monument, zegt tegen het ED de foute namen heel vervelend te vinden. Of en hoe het monument wordt aangepast is nog onduidelijk. Volgens de krant zouden er 43 van de in totaal 93 panelen vervangen moeten worden om alle voorgestelde wijzigingen uit het onderzoek te verwerken.

Het oorlogs- en bevrijdingsmonument, een bronzen beeldensculptuur op het Stadhuisplein, is in 1954 opgericht ter nagedachtenis aan de Eindhovenaren die tijdens Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De plaquettes met de namen werden in 2013 aan het monument toegevoegd. Hoe het kan dat er fouten zijn gemaakt op die plaquettes, is onduidelijk.

Het oorlogsmonument in Eindhoven is niet het eerste waar verkeerde namen op staan. Vorig jaar bleek al uit onderzoek dat er op herdenkingsmonument Fort de Bilt tientallen namen van mensen staan die daar niet om het leven waren gekomen. En in 2017 bleken er op het oorlogsmonument in Leidschendam-Voorburg de namen van enkele SS'ers te staan.