Oud-China-correspondent Volkskrant geïntimideerd en bedreigd

Oud-China-correspondent Marije Vlaskamp van de Volkskrant is afgelopen najaar ernstig bedreigd en geïntimideerd. Zo werden onder haar naam valse bommeldingen gedaan, onder meer bij de Chinese ambassade in Den Haag. Degene die de dreigementen stuurde, deed zich voor als iemand die de belangen van de Chinese staat behartigt, meldt de krant.

Vlaskamp was van 2001 tot 2019 correspondent in China en is nu buitenlandredacteur bij de Volkskrant. Daar schrijft ze nog altijd over het land, waaronder over gevoelige onderwerpen als de onderdrukking van Oeigoeren en de acties van Chinese dissidenten in het buitenland.

De oud-correspondent had voor een artikel het contact aangehaald met Wang Jingyu, een Chinese activist. Hij verblijft sinds een aantal jaar met zijn vriendin in Nederland, omdat hij in China in de problemen was gekomen door zijn openlijk kritische houding.

'Alice'

Vlaskamp en Wang kregen afgelopen oktober intimiderende berichten via Telegram, van iemand die zich 'Alice' noemt. Diegene deelde ook een screenshot van een chatgesprek met het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking. Daarin meldt een anonieme tipgever "dat er heel snel iets gaat ontploffen", inclusief telefoonnummers van Wang en Vlaskamp.

De twee kregen ook een mail dat op hun naam kamers waren geboekt in een hotel in de buurt van het Binnenhof in Den Haag. Een dag later werd onder hun naam een bommelding gedaan bij de Chinese ambassade in Den Haag. De politie zette urenlang de omgeving van de ambassade af, waaronder ook het Catshuis, de ambtswoning van premier Rutte. Later werd er bij de Chinese ambassade in Oslo een valse bommelding gedaan.

Kleine pionnetjes

Op een gegeven moment krijgt Wang via Telegram een eisenpakket, schrijft Vlaskamp. Daarin meldt 'Alice' dat de activist moet stoppen met interviews geven en zijn Twitteraccount moet sluiten. Vlaskamp moet ervoor zorgen dat een eerder artikel over Wang offline wordt gehaald en alle chatberichten en Telegramaccounts rond de bedreigingen wissen.

"De staat is machtiger dan jullie kleine pionnetjes", schrijft 'Alice'. De politie adviseert Vlaskamp het contact met Wang te beperken en sinds die tijd zijn er geen nieuwe incidenten geweest. De vraag is hoelang, schrijft de oud-correspondent. "De druk om mij de mond te snoeren kan naar believen worden aan- en afgezet. Dat schept een vaag gevoel van onzekerheid, en dat is precies de bedoeling van deze strategie."

Wang zegt in de krant dat hij half maart opnieuw is bedreigd, aan de deur van zijn geheime adres. "Een man zei: ik ga jou en je vriendin vermoorden. Toen heb ik de politie gebeld en is hij vertrokken. Ik denk niet dat ze hem ooit zullen vinden."

IP-adressen in China

Het Openbaar Ministerie begon een strafrechtelijk onderzoek, maar dat ligt nu stil "bij gebrek aan verdere aanknopingspunten". Justitie zegt in de krant dat de bommeldingen en boekingen "konden worden teruggeleid naar IP-adressen in China en Hongkong". Concrete aanwijzingen dat China ermee te maken heeft, heeft het OM niet kunnen vinden.

Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok neemt de bedreigingen hoog op. "Hiermee wordt onze verslaggeving over China bedreigd. Dat nu wordt geprobeerd haar met dreigementen en intimidaties de mond te snoeren, vinden we onacceptabel." Volgens de krant heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de Chinese ambassade om tekst en uitleg gevraagd.