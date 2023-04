Treinen kunnen weer over spoorbrug bij Gouda na aanvaring containerschip

Bij Gouda kunnen sinds vanochtend weer treinen rijden over alle sporen van de Lage Gouwespoorbrug. De brug raakte gisteren beschadigd door een aanvaring met een vrachtschip.

Twee van de vier sporen konden ruim 24 uur niet worden gebruikt. Daardoor reden er minder treinen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Spoorbeheerder ProRail meldt dat de herstelwerkzaamheden vannacht zijn afgerond.

Scheepvaart gestremd

De problemen zijn nog niet helemaal voorbij. De spoorbrug kan nog niet open, waardoor schepen hoger dan zeven meter er niet langs kunnen.

Het was de tweede keer dat het containerschip, de Gouwenaar II, tegen de brug voer. In 2018 was er ook een aanvaring. De schade van dat ongeluk was pas een paar maanden geleden hersteld.