Opnieuw pick-uptruck van loodgieter Vlaardingen verwoest door explosief

In Vlaardingen is voor de tweede keer deze week een pick-uptruck van hetzelfde loodgietersbedrijf opgeblazen. Vannacht ontplofte een explosief in een woonwijk ten zuidoosten van het centrum, in de Koninginnestraat.

In de nacht van dinsdag op woensdag gebeurde hetzelfde in de Gretha Hofstralaan, ten noorden van het centrum van Vlaardingen.

De geparkeerde pick-uptruck werd vannacht rond 04.30 uur helemaal verwoest. Ook een nabijgelegen woning heeft schade opgelopen. Enkele ruiten zijn gesprongen, het glas ligt op de grond. Volgens de politie zijn er geen mensen gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Brokstukken van de auto liggen in de hele straat, zelfs op het dak van een woning: