Feyenoord met Toornstra in basis, Advocaat vandaag 73 jaar

Het duel in de Braziliaanse voetbalcompetitie tussen Palmeiras en Flamengo is door de rechter toch uitgesteld. Regerend Flamengo heeft te maken met 16 coronagevallen, maar moest van de voetbalbond toch in actie komen.

Flamengo beweerde maar negen veldspelers en drie keepers beschikbaar te hebben. Volgens de bond had de club uit Rio de Janeiro voldoende spelers beschikbaar om een representatief elftal op te stellen. Ook het landelijke sporttribunaal wees een verzoek van Flamengo af. De rechter in Rio stelde Flamengo toch in het gelijk.