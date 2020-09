FC Utrecht op zoek naar een opening tegen RKC Waalwijk

FC Utrecht heeft de bal rond op de helft van RKC Waalwijk en is op zoek naar een opening. Even was er wat dreiging via Kerk en Klaiber, maar hoogtepunten hebben we nog niet kunnen noteren. Het publiek in de Galgenwaard houdt zich vanwege de coronaregels vooralsnog druk bezig met roffelen en klappen.

FC Utrecht-RKC Waalwijk 0-0