Ook zonder zwangere Van Dijk gaat Trek-Segafredo voor drie uit drie in Roubaix

Sommige vragen stel je jezelf liever niet. En als het dan toch door je hoofd schiet, gebeurt dat meestal uit wanhoop. "Waarom doen mensen dit?" Wielrenster Ellen van Dijk ging in 2021 tijdens de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen vier keer onderuit, reed daarna door op een kromme fiets, smakte in de finale hard op de kasseien en kwam besmeurd en gebutst over de finish. Vandaar de vraag: waarom? "Het was echt de hel. Ik heb 'm uitgereden, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Ik heb maandenlang last gehad van een hersenschudding door die laatste val", zegt ze in aanloop naar de editie van vandaag, die ze niet rijdt vanwege haar zwangerschap. Twee edities, twee zeges In 2022 was er voor Van Dijk nauwelijks nog sprake van een hel in de Hel van het Noorden. "De omstandigheden waren top. Het ging supergoed en ik dacht: dit kan ik, koersen op de macht." De overeenkomst tussen de uiteenlopende herinneringen: beide keren won een ploeggenote van Van Dijk bij Trek-Segafredo. In 2021 was het de Britse Lizzie Deignan, vorig jaar Elisa Longo Borghini uit Italië, mede dankzij afstoppend werk van Van Dijk in de achtervolging.

Twee edities, twee overwinningen voor Trek in Roubaix, toeval is het zeker niet, zegt zowel Van Dijk als Deignan. "Je voelt soms in een team dat een wedstrijd extra leeft. Bij SD-Worx is dat de Ronde van Vlaanderen", ervaart Van Dijk. "Bij Trek is het Parijs-Roubaix." "Er hangt een speciale sfeer omheen, het hele jaar wordt erover gesproken. Ploegleider Ina-Yoko Teutenberg doet niks liever dan heel de dag over kasseien rijden en verkennen. De mannen zijn er net zo mee bezig, dat werkt aanstekelijk." Puzzeltocht naar ideale fiets Deignan: "Alle monumenten zijn belangrijk, maar er is iets bijzonders aan deze wedstrijd. Dat heeft natuurlijk ook met de sponsor te maken." Fietsenfabrikant Trek wil zich in Roubaix op z'n paasbest presenteren. Renster en fabrikant draaien in de maanden richting Roubaix aan allerlei knopjes op zoek naar de ideale fiets voor de kasseienklassieker.

Het vrouwenpeloton heeft Parijs-Roubaix twee keer gereden en in beide edities ging de winst naar een renster van Trek-Segafredo. In 2021 won Lizzie Deignan, afgelopen jaar zegevierde Elisa Longo-Borghini. - NOS

"Als ik op onze aerodynamische fiets over de kasseien rijd, stuiter ik alle kanten op", zegt Van Dijk. "Maar zit ik op onze kasseienfiets, is het alsof ik op een sofa zit. Veel comfortabeler, alle schokken worden gedempt." Maar er is meer om uit te dokteren. Want: hoe breed zijn je banden, rijd je tubeless of 'ouderwets' met binnen- en buitenbanden? Met hoeveel luchtdruk in de banden? En wat voor wielen kies je? Zwangerschap Allemaal vragen waar Van Dijk en Deignan zich de afgelopen tijd niet echt mee bezig hoefden te houden. Beiden moeten Parijs-Roubaix dit jaar laten schieten. Deignan keert binnenkort terug in het peloton na haar tweede zwangerschap, Van Dijk is in verwachting van haar eerste kind. "In september ben ik uitgerekend, de vraag is hoe fit ik volgend jaar april ben", kijkt Van Dijk vooruit naar Parijs-Roubaix 2024. Net als haar Britse ploeggenote wil ze na de bevalling doorgaan als profrenster. De twee spraken er vaak over. Deignan: "Ik ken Ellen al sinds mijn juniorentijd, we zijn heel vaak kamergenoten. Ik wist van haar kinderwens en ze heeft mij altijd heel erg aangemoedigd."

Veel wielrenners vrezen de kasseien van Parijs-Roubaix, maar voor Lucinda Brand is het na twee edities al haar favoriete koers. En dan rijdt ze ook nog voor Trek-Sagafredo, de ploeg die alle edities wist te winnen. - NOS

Deignan werd in 2018 voor het eerst moeder. Ze keerde terug, won onder meer Roubaix en beviel afgelopen najaar van haar tweede kind. "Toen ik nadacht over een tweede, steunde Ellen me. Dat gaf vertrouwen, daar ben ik haar dankbaar voor. Ik hoop dat zij ook vertrouwen put uit mijn ervaringen." "Lizzie is een inspiratie voor mij", bevestigt Van Dijk. "Ik zie dat de ploeg haar heel erg steunt, dat is voor mij ook een teken. Ik hoef niet de keuze te maken tussen stoppen of kinderen krijgen. Dat is überhaupt een goede ontwikkeling in het vrouwenwielrennen." Deignan: "Alles lijkt onmogelijk totdat het gebeurt. Ik had rolmodellen in andere sporten en ben nu zelf een soort voorbeeld geworden. Maar het is ook maar net hoe je omgeving erin staat." Steun van haar oma (90) "Mijn opa was altijd veel thuis, verantwoordelijkheid delen was niet zo gek voor mij als het voor anderen misschien was." "Toen ik mijn oma van 90 vertelde van mijn tweede zwangerschap vroeg ze hoe mijn carrière er verder uit zou zien, in plaats van dat ze meteen vroeg wanneer ik zou stoppen. Dat helpt."

Wie zijn de favorieten in Roubaix? "SD-Worx van Lotte Kopecky is dit seizoen heel dominant, maar zij rijden niet met het sterkste blok", zegt Ellen van Dijk. "Marlen Reusser en Demi Vollering ontbreken, in de breedte zijn ze minder sterk. Kopecky is wel de topfavoriet, ze kan dit werk goed aan, maar ik denk dat ze iets meer geïsoleerd kan komen in de finale." "Trek wordt juist elke week beter. Elisa Longo Borghini had lang nodig om terug te komen na een coronabesmetting, maar raakt weer in vorm. En dan heb je ook nog Elisa Balsamo en Lucinda Brand als kanshebbers."