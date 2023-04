China start driedaagse militaire oefening na Amerikareis Taiwanese president

China is begonnen aan een driedaagse militaire oefening rond Taiwan. De oefening volgt kort na het bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-Wen aan de Verenigde Staten.

Een woordvoerder van het Chinese leger zegt tegen staatszender CGTN dat de oefeningen in onder meer de Straat van Taiwan bedoeld zijn als een "ernstige waarschuwing" na provocaties van Taiwanese "separatisten" en "externe troepen".

China reageerde eerder al verbolgen op het bezoek van Tsai aan de VS. Zo werden er sancties afgekondigd aan het adres van onder meer de Ronald Reagan-bibliotheek in Californië, waar Tsai woensdag sprak met voorzitter Kevin McCarthy van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

McCarthy is na president Biden en vicepresident Harris de hoogste leider van de VS. Hij was de hoogste Amerikaanse politicus die met een Taiwanese leider sprak op Amerikaanse bodem sinds 1979.

De Chinese regering beschouwde het bezoek als een provocatie. Peking erkent de soevereiniteit van Taiwan niet en beschouwt het eiland met ruim 23 miljoen inwoners als een provincie die moet worden "herenigd met het moederland".

Grote legeroefening

Het vorige contact op hoog niveau tussen Taiwan en de VS leidde tot een ongekend grote legeroefening van China rondom het eiland. In augustus 2022 voeren Chinese oorlogsschepen meerdere dagen op rij langs Taiwan na een bezoek aan Taipei van toenmalig Huis-voorzitter Nancy Pelosi. Ook werden voor het eerst Chinese raketten over het eiland geschoten.

De ontmoeting tussen Tsai en McCarthy leidt dus wederom tot militaire oefeningen.