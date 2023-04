Supermarkt in Leeuwarden zwaar beschadigd door uitslaande brand

In Leeuwarden heeft een uitslaande brand gewoed in een supermarkt. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar in de supermarkt is "veel schade", meldt de brandweer op Twitter. Niemand raakte gewond.

Door de brand werden zeventien appartementen boven de supermarkt ontruimd. Na controles en metingen door de brandweer konden de bewoners weer terugkeren naar hun woningen.

Het vuur in de winkel in de wijk Camminghaburen werd even voor 01.00 uur gemeld. Er was veel rookontwikkeling en de brandweer schaalde op naar een grote brand. Nog voor 02.00 uur was het vuur geblust. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.