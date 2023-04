'Opnieuw Pentagon-stukken gelekt', justitieministerie VS start onderzoek

Er zijn opnieuw geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie online verschenen. Dat schrijft The New York Times, nadat de krant gisteren had bericht over een soortgelijk lek. Het defensieministerie heeft de zaak inmiddels doorverwezen naar het ministerie van Justitie, dat een onderzoek is gestart.

In de nieuwste documenten staat onder meer vertrouwelijke militaire informatie over de oorlog in Oekraïne, het Midden-Oosten en China, meldt de krant. Zo was er een overzichtskaart van de situatie in Bachmoet te zien, de Oost-Oekraïense stad waar al ruim acht maanden zwaar om wordt gevochten.

Ook staan er delen uit geheime briefings over China, het Midden-Oosten en terrorisme online. De stukken verschenen onder meer op Twitter en internetforum 4chan.

'Nachtmerrie voor Five Eyes'

Amerikaanse overheidsfunctionarissen vrezen dat er mogelijk meer dan honderd documenten zijn gelekt, zeggen ze tegen The New York Times. Een hoge inlichtingenfunctionaris omschrijft het lek tegenover de krant als "een nachtmerrie" voor de zogenoemde Five Eyes, het samenwerkingsverband van de Amerikaanse, Britse, Australische, Nieuw-Zeelandse en Canadese inlichtingendiensten.

Achter de schermen zou er door het Pentagon en Amerikaanse geheime diensten volop worden gezocht naar de oorzaak van het lek en wat er mogelijk nog meer naar buiten kan komen. Officieel heeft het Pentagon enkel gezegd te onderzoeken of er überhaupt documenten zijn gelekt.

Bewerkte stukken

De eerste gelekte stukken gingen onder meer over de steun van de NAVO en de Verenigde Staten aan Oekraïne. Daarin wordt onder meer geschreven over de voorbereiding van een aankomend Oekraïens offensief tegen Rusland, Amerikaanse wapenleveranties aan het Oekraïense leger en troepenaantallen.

Ook wordt beschreven hoe snel de Oekraïners door de munitievoorraden van het Himars-raketsysteem gaan. Er wordt in de stukken niets gezegd over aanvalsplannen van het Oekraïense leger.

De documenten waren ook bewerkt. Zo zou een Amerikaanse schatting van het aantal Russische doden in de stukken naar beneden zijn bijgesteld, terwijl het aantal Oekraïense slachtoffers juist naar boven was bijgesteld. Dat zou erop kunnen wijzen dat Rusland achter de publicatie van de stukken zit, zeggen militair analisten.

'Alles kan nep zijn'

Mart de Kruif, oud-commandant Landstrijdkrachten, zei in Nieuwsuur dat het gaat om "de meest pijnlijk informatie om prijs te geven aan de tegenstander", als de gelekte documenten authentiek zijn.

Maar zonder bevestiging vanuit bijvoorbeeld het Pentagon is die authenticiteit nagenoeg niet te controleren, beaamde Tim Koster, oud-topambtenaar van de NAVO: "Het lijkt authentiek, maar ook die stukken kunnen vervalst zijn. De waarheid is elke dag heel moeilijk te toetsen en te achterhalen."

Op het oog heeft Rusland het meeste belang bij de lekken, zei Bob Deen, Ruslandkenner van Instituut Clingendael. "Want ze laten zo zien: wij kunnen aan dit soort dingen komen en ze zaaien tweespalt. Iedereen gaat beschuldigend naar elkaar kijken, het kan leiden tot wantrouwen tussen verschillende partijen."

Tegelijk is volgens hem "iedereen totaal paranoïde" geworden. Deen: "Alles zou nep kunnen zijn. Russische militaire bloggers zeiden ook al: ze houden ons voor de gek en maken Oekraïne zo sterker dan ze zijn."