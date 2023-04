Toeristen slachtoffer van aanslag Tel Aviv, Italiaan omgekomen

In Tel Aviv is vanavond een aanslag gepleegd op een groep buitenlandse toeristen. Iemand reed op hen in en ook werden ze beschoten. Een 30-jarige Italiaan kwam om het leven en zeker vijf andere toeristen raakten gewond, zeggen de Israëlische autoriteiten.

De schutter is neergeschoten, zegt de lokale politie. Volgens de politie probeerde hij zijn wapen te pakken toen hij werd "geneutraliseerd". Hoe hij eraan toe is, is niet precies duidelijk. Op sociale media circuleren video's waarop een lichaam op de grond te zien is met daarnaast een omgeslagen auto terwijl er schoten op de achtergrond klinken.

Meer details zijn nog niet bekend, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van "een terroristische aanval", een term die de Israëlische autoriteiten doorgaans gebruiken voor aanslagen door Palestijnen.

Spanningen

De spanningen in de regio zijn opgelopen na Israëlische invallen in de Al-Aqsa-moskee op de ook voor joden belangrijke Tempelberg in Jeruzalem. Eerder vandaag kwamen twee Britse vrouwen, die al jaren in Israël wonen, bij een schietincident om het leven op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De moeder van de vrouwen raakte gewond.

De aanvallen zijn nog niet opgeëist. De radicale Hamas-beweging die de macht heeft in Gaza noemt de aanslag in Tel Aviv een reactie op de "misdaden van Israël tegen de Al-Aqsa-moskee en gelovigen". Hamas kwam met een soortgelijke reactie op de aanval op de Westelijke Jordaanoever.

Premier Netanyahu heeft de politie opgeroepen om alle reservisten van de grenspolitie te mobiliseren. Ook de IDF, de Israëlische defensietroepen, moeten extra manschappen inzetten om "de terroristische aanvallen het hoofd te bieden".