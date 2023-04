Toeristen slachtoffer van aanslag op boulevard Tel Aviv, Italiaan omgekomen

In Tel Aviv is gisteravond een auto ingereden op een groep toeristen die op een boulevard liep. Een Italiaanse man van 35 jaar kwam daarbij om het leven. Een aantal anderen raakte bij de aanslag gewond, onder wie een Italiaan en enkele Britten. De bestuurder van de auto, een Arabische Israëliër uit Kafr Kassem, is neergeschoten. Dat gebeurde toen hij geprobeerd zou hebben een vuurwapen te pakken. Volgens een politiebron die Haaretz sprak is in het voertuig alleen een speelgoedwapen gevonden. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een terroristische aanslag, maar volgens Haaretz wordt daar nog onderzoek naar gedaan. Op sociale media circuleren video's waarop een lichaam op de grond te zien is met daarnaast een omgeslagen auto, terwijl er schoten op de achtergrond klinken. Op de boulevard lopen altijd veel mensen, toeristen en inwoners. Ook zitten er veel hotels. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Tajani spreekt op Twitter van een "laffe aanval".

De spanningen in de regio zijn opgelopen na Israëlische invallen in de Al-Aqsa-moskee op de ook voor joden belangrijke Tempelberg in Jeruzalem. Eerder vandaag kwamen twee Britse vrouwen, die al jaren in Israël wonen, bij een schietincident om het leven op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De moeder van de vrouwen raakte gewond. De aanvallen zijn nog niet opgeëist. De radicale Hamas-beweging die de macht heeft in Gaza noemt de aanslag in Tel Aviv een reactie op de "misdaden van Israël tegen de Al-Aqsa-moskee en gelovigen". Hamas kwam met een soortgelijke reactie op de aanval op de Westelijke Jordaanoever. Premier Netanyahu heeft de politie opgeroepen om alle reservisten van de grenspolitie te mobiliseren. Ook de IDF, de Israëlische defensietroepen, moeten extra manschappen inzetten om "de terroristische aanvallen het hoofd te bieden".