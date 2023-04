Den Bosch halvefinalist Euro Hockey League, SCHC kwaad na discutabele beslissing

De zege van Den Bosch op SCHC was discutabel. Bij de beslissende shoot-out van Xan de Waard oordeelde de videoscheidsrechter dat er sprake was van een overtreding van de SCHC-speelster. De ploeg uit Bilthoven beklaagde zich uitgebreid bij de arbitrage, maar de zege voor Den Bosch bleef staan.

In de halve finale speelt Den Bosch zondag om 11.30 uur tegen het Duitse Düsseldorfer HC. Dat duel is live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. In een eventuele finale wacht een Spaanse opponent: Club de Campo en Complutense staan in de andere halve eindstrijd tegen elkaar zaterdag om 13.30 uur.

Pas in het derde kwart viel het eerste doelpunt van de wedstrijd. Laura Nunnink bracht Den Bosch uit een afgeslagen strafcorner op voorsprong. Vijf minuten later was het al 1-1. Yibbi Jansen schoot raak uit een strafbal, nadat haar strafcorner door een Bossche verdediger met het lichaam gestopt was.

Daardoor moesten shoot-outs de beslissing brengen. SCHC miste de eerste twee en had nog gelijk kunnen komen, als de betwiste poging van De Waard niet was afgekeurd.

Door de benauwde zege is Den Bosch nog in de race om voor de achttiende keer (in 23 edities) de Euro Hockey League te winnen. Vorig jaar moest de ploeg de zege aan Amsterdam laten.

Revanche

SCHC kan al snel revanche nemen voor de krappe en in hun ogen discutabele nederlaag. Op 20 april spelen beide ploegen tegen elkaar in de finale van de Nederlandse beker. De ploeg uit Bilthoven is momenteel koploper in de Hoofdklasse en kan Den Bosch in mei in de play-offs mogelijk opnieuw treffen.