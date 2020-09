Zonder verwachtingen meldt Bertens zich op Roland Garros: 'Ik zie het wel'

"Ik wil daar niet te veel over uitweiden, maar dat gaat waarschijnlijk niet meer weg", laat Bertens weten. "Met de juiste behandeling en goede trainingen kan ik het behelpen. En over het algemeen kan ik de pijn wel verbijten, maar in Straatsburg (toernooi afgelopen week, red.) niet."

De nummer acht van de wereld mist wedstrijdritme, heeft in de aanloop naar Parijs nog geen wedstrijd weten te winnen en kampt tot overmaat van ramp ook nog eens met een pijnlijke achillespees . Die oude kwaal is, ondanks de zes maanden pauze die het coronavirus de tenniswereld oplegde, nog altijd niet genezen.

Als Kiki Bertens in Parijs uit haar hotelkamer kijkt, ziet ze de Eiffeltoren. Het aangename gevoel dat ze dus in de stad van haar favoriete grand slam is aanbeland kan ze momenteel goed gebruiken, want de recente resultaten bieden haar weinig houvast aan de vooravond van Roland Garros.

In Straatsburg gaf Bertens op tegen Jelena Ostapenko. Zo kort voor Roland Garros, dat zondag begint, wilde ze niets forceren. Een cortisone-injectie, zoals eerder dit jaar, is geen optie: "Dat gaan we niet meer doen, dat heeft op de lange termijn niet geholpen. Ik zal er echt mee moeten dealen."

Schokkend begin

Het maakt het er allemaal niet makkelijker op voor Bertens. In voorgaande jaren had ze al flink wat gravelzeges op zak tegen de tijd dat ze in Parijs aankwam, waardoor ze met flink wat vertrouwen aan het toernooi kon beginnen. Nu zit ze midden in een strenge coronabubbel met ook nog eens twee nederlagen - een opgave in Straatsburg en een nederlaag in Rome - achter haar naam.

"Rome was schokkend, echt geen goed niveau", zegt ze. "Dan merk je dat wedstrijdritme zo anders is dan trainen. In Straatsburg zat ik er beter in, vooral met mijn voetenwerk. Dat geeft dan wel weer vertrouwen. De rest moet ik maar vergeten."