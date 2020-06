Teugels in delen VS weer aangehaald na toename coronabesmettingen

nos

In verschillende staten in de VS zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt nadat het aantal besmettingen fors was toegenomen. Onder meer in Texas, Arizona en Florida zijn de teugels aangehaald. Gisteren kwamen er volgens gegevens van de Johns Hopkins Universiteit 37.077 geregistreerde besmettingen bij, het hoogste aantal op een dag sinds de uitbraak van het virus in de VS. Een van de zwaarst getroffen staten is nu Texas. Daar gaan cafés en bars weer dicht, zo heeft gouverneur Greg Abbott besloten. Restaurants mogen nog maar voor de helft bezet zijn. Ook zijn groepen van meer dan honderd mensen voorlopig alleen toegestaan als de lokale autoriteiten daar toestemming voor geven. "Het is duidelijk dat het toegenomen aantal besmettingen het gevolg is van bepaald gedrag, zoals naar bars gaan", aldus de gouverneur. De afgelopen drie dagen werden in de staat 17.000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Donderdag testte een recordaantal inwoners positief op het coronavirus, bijna 6000. Het werkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk nog hoger, omdat niet iedereen zich laat testen. Volgens Abbott is er sprake van "een gigantische uitbraak". De gouverneur drong er vrijdag bij inwoners op aan vooral thuis te blijven. Begin mei ging de staat als een van de eerste in de VS juist weer van het slot. Dat gold ook voor Arizona, waar het aantal besmettingen inmiddels ook weer sterk toeneemt. Florida Florida heeft een alcoholverbod ingevoerd. Deze week werden er in die staat op een dag bijna 9000 nieuwe besmettingen gemeld. 152 daarvan werden gekoppeld aan een bar in de buurt van een campus. "Wij zijn van mening dat een alcoholverbod een noodzakelijke stap is om de volksgezondheid te beschermen", zeggen de lokale autoriteiten in Amerikaanse media. Ook wordt er in Florida weer meer gecontroleerd op hygiëne en afstand houden.

Quote We hebben de curve afgevlakt. We hebben levens gered. Vice-president Mike Pence