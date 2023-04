Champagne kan weer in koelkast: PEC Zwolle verliest, nog geen promotie

Even later kwam Eindhoven zelfs voor via Collin Seedorf, een achterneef van. Hij tikte van dichtbij binnen: 2-1.

Zwolle kwam nog wel binnen drie minuten voor in Eindhoven door een goal van de Duitse spits Lennart Thy, maar in de elfde minuut werd het alweer gelijk door de Canadees Charles-Andreas Brym.

PEC had kunnen promoveren, maar had dan moeten winnen en Almere City zien verliezen van Jong AZ. Dat gebeurde allebei niet.

Nog voor rust werd het 2-2 door een kopbal van Thy uit een voorzet van Haris Medunjanin. In de tweede helft was het Eindhoven dat via Brym toch weer op voorsprong kwam. Hij etaleerde zijn snelheid met een rush over 60 meter en maakte één-op-één met Jasper Schendelaar koeltjes af: 3-2.

De verdediging van Zwolle liet zich even later weer in de luren leggen, nu door Naoufal Bannis. Ook de Feyenoord-huurling werd diep gestuurd en bleef rustig oog-in-oog met Schendelaar: 4-2.

Kopballen en corners in Doetinchem

Heracles kwam al in de vierde minuut achter bij De Graafschap, na een kopbal van Devin Haen. Hij stond helemaal vrij in de vijfmeter van de Heraclieden. Vier minuten later stond het alweer gelijk, Marco Rente kopte een corner hard binnen bij de eerste paal: 1-1.