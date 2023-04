Groningen dichter bij degradatie na verlies tegen Utrecht, duel met veel blessures

Toch zal de sfeer in de spelersbus van Utrecht tijdens de terugreis niet al te opgetogen zijn. Liefst drie spelers raakten geblesseerd, waarbij vooral de kwetsuur van Ramon Hendriks een zware lijkt.

Vier blessures voor rust

De eerste helft leverde lange tijd geen bijzondere momenten voor de doelen op. Het waren vooral de clubartsen die een drukke avond hadden. Bij Utrecht vielen Othman Boussaid, Hendriks en Taylor Booth uit, bij Groningen moest Jetro Willems gewisseld worden.

Met name de blessure van Hendriks oogde ernstig. De jeugdinternational van Oranje scheurde in juni vorig jaar al eens zijn kruisband af en maakte vorige maand pas zijn rentree. Een speler van Groningen viel op zijn been en Hendriks leek zijn knie te verdraaien. In tranen verliet de 21-jarige verdediger het veld.