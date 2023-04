Oranjevrouwen verliezen van Duitsland, maar test met nieuw systeem bevalt

Nederland heeft een oefenduel in Sittard met Duitsland, de nummer twee van de wereld, verloren met 1-0, maar wel verzorgd voetbal op de mat gelegd. Het was een wedstrijd tussen de vicewereldkampioen (Nederland verloor in 2019 de WK-finale van de Verenigde Staten) en de vice-Europees kampioen (Duitsland verloor vorig jaar de EK-finale van Engeland). Het duel stond in het teken van de voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, dat komende zomer in juli en augustus wordt gehouden. Nieuw systeem Opvallend vooraf was dat bondscoach Andries Jonker ook vlak voor de wedstrijd zijn tactische opstelling naar buiten toe niet prijs wilde geven, alleen de elf namen van de basisspeelsters. Hij wilde Duitsland niet onnodig wijs maken. Dat is vrij ongebruikelijk, met name bij een oefenduel. Jonker wilde een nieuw systeem uitproberen met vijf (of drie, ligt eraan hoe je het uitlegt) verdedigers. "De vraag was: kan dit tegen een topland? De meiden hebben het antwoord gegeven: ja, dat kan." Bekijk hieronder de reacties van bondscoach Andries Jonker, Lineth Beerensteyn en Stefanie van der Gragt

Veel gebeurde er niet in de openingsfase, of het moet een wild afstandsschot van Lieke Martens zijn geweest dat flink over ging. In de 26ste minuut kwam de eerste doelpoging tussen de palen: de Duitse Sydney Lohmann schoot van afstand, maar haar poging was geen probleem voor Daphne van Domselaar. Kansen voor Beerensteyn Net binnen het half uur kende de wedstrijd uit het niets twee kansen. Eerst werd Lineth Beerensteyn diep gestuurd, maar zij schoot op doelvrouw Merle Frohms. Uit de tegenaanval kreeg Duitsland een gevaarlijke kopkans, maar die ging over. Beerensteyn kreeg vervolgens de tweede grote kans voor Nederland, Frohms redde andermaal. In de daaropvolgende corner kopte Danielle van den Donk net naast. Ze haalde de bal weg voor Stefanie Van der Gragt, die in haar 100ste interland graag raak had gekopt.

Lieke Martens schiet op doel - ANP

In de tweede helft had Nederland al binnen dertig seconden op voorsprong moeten komen. Beerensteyn miste weer een één-op-één, waarna de bal via Frohms bij Van den Donk kwam. Zij lobde van ver en via de vingertippen van de sterk keepende Frohms ging de bal tegen de binnenkant van de paal, maar niet in het doel. Beerensteyn kreeg een paar minuten later weer een kans om alleen op het doel van Frohms af te lopen. Ze zag vrijstaande ploeggenoten over het hoofd en kreeg de bal niet goed mee, waardoor een verdediger haar inhaalde en de poging kon blokken. Duitse goal Tegen de verhouding in kwamen de Duitsers in de 52ste minuut voor. Lohmann kopte een corner binnen. Zij had gedekt moeten worden door Beerensteyn, die een steeds ongelukkigere wedstrijd ging spelen. Even later was er een opvallend onderonsje tussen Jonker en Beerensteyn, waarbij de bondscoach zijn speelster moed leek in te praten.

Lohmann kopt de bal achter Van Domselaar - ANP