Nieuwe exotische vissoort zwemt in wateren van Zeeuws-Vlaanderen

In de wateren van Zeeuws-Vlaanderen is een voor Nederland nieuwe exotische vissoort ontdekt: de shimofurigrondel.

Het diertje komt van oorsprong uit Azië en werd in augustus vorig jaar door vissers uit het water bij Biervliet gehaald, meldt Ravon, kennisorganisatie voor vissen, reptielen en amfibieën. In november werden dezelfde visjes in het Kanaal van Gent naar Terneuzen gezien.

De vis is waarschijnlijk met ballastwater van schepen meegekomen. Het diertje valt niet erg op en wordt maximaal 12 centimeter lang. "De grondels liggen vooral op de bodem, onderin de waterkolom. Ook heeft het diertje een beetje een gemarmerde tekening op de kaken en aan de onderkant witte vlekjes", vertelt Mick Vos van Ravon aan Omroep Zeeland.

Invasief

De shimofurigrondel is voor Nederland een invasieve exoot, die inheemse vissoorten makkelijk kan gaan overheersen. Waterschap Scheldestromen gaat het visje daarom monitoren. Ravon kijkt binnen die onderzoeken wat het visje doet. "We willen weten of het dier hier kan overleven en of het dan eventueel een bedreiging zou kunnen vormen voor bijvoorbeeld de brakwatergrondel die hier in het water leeft", aldus Vos.

Het dier komt sinds 1990 ook al voor in de wateren van de Amerikaanse staat Californië: "Daar is het dier een probleem voor andere vissoorten. Dus we zijn benieuwd wat de grondel hier gaat doen."

De shimofurigrondel is voor zwemmers niet gevaarlijk, weet Vos. Wel vraagt hij vissers een foto te maken als ze het beestje tegenkomen en een melding te maken.